Nach den (Jung-)Bullen müssen die Haie auch Linz zähmen

Sideroff, Racine und Tansey (v. l.) durften nach dem Kraftakt in Salzburg jubeln.

Innsbruck – Wer gewinnt, hat in der Regel Recht. Und so war Innsbrucks Eishockey-Cheftrainer Mitch O’Keefe weit davon entfernt, den 4:2-Sieg in Salzburg nach einem 0:2-Rückstand gegen ein junges Bullen-Team schlechtzureden.