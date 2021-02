Der FC Wacker legt im letzten Testspiel noch nicht alles offen

Immer an der Outlinie aktiv – FCW-Cheftrainer Daniel Bierofka.

Innsbruck – In den bisherigen drei Testspielen, entweder im 4-2-3-1- oder 4-3-3-System, legte Wackers Cheftrainer Daniel Bierofka die Karten in Sachen Startaufstellung wohl noch nicht (ganz) auf den Tisch. Heute (15 Uhr) beim letzten Winter-Probegalopp bei Bundesligist St. Pölten könnte es vor dem nahenden Zweitliga-Auftakt gegen Vorwärts Steyr (12.2.) annähernd so weit sein. Einer – Innenverteidiger Darijo Grujcic – ist beim Rückrundenstart wegen einer Sperre zum Zuschauen verdammt, andere (Gallé, João Luiz, Wedl, Doski, Martic ...) fallen derzeit verletzungsbedingt aus.