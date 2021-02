Altstadt, Innbrücke, Tram: Innsbruck vor intensiver Baustellensaison

Innsbruck – Für die Bürger mögen sie oft belastend sein, für Erhalt und Ausbau der städtischen Infrastruktur sind sie unabdingbar: 55 kleinere und größere öffentliche (Straßen-)Baustellen stehen 2021 im Innsbrucker Stadtgebiet an. Gestern gab die Stadt gemeinsam mit Vertretern der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB), der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) und der Tigas Einblick in wichtige Vorhaben des ersten Halbjahrs 2021. Ein Auszug:

Seit 1. Februar läuft die Großbaustelle in der Altstadt weiter. Die IKB sanieren hier ja alle Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Hausanschlüsse. Heuer an der Reihe sind der Domplatz (wobei auch die Leitungsverlegungen südlich des Domes gleich mitgemacht werden), die Hofgasse (Durchgang Richtung Rennweg), der südliche Teil der Herzog-Friedrich-Straße sowie Riesen- und Schlossergasse. Laute Schneidearbeiten will man möglichst noch vor der Öffnung des Handels nächste Woche beenden.

Im Stadtteil Reichenau (Burghard-Breitner-Straße und Bertha-von-Suttner-Weg) werden von IKB und Tigas heuer Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen verlegt, u. a. erhält das Campagneareal Anschluss ans Fernwärmenetz. Die Arbeiten starten hier ebenso am 22. Februar wie gemeinsame Verlegungsarbeiten in der Kärntner Straße. Der Ausbau des Fernwärmenetzes und andere Leitungsarbeiten erfolgen auch im Bereich des neuen Gebäudekomplexes „Raiqa“ in der Adamgasse sowie anschließend südlich der Salurner Straße bis zur Michael-Gaismair-Straße, ebenso in der Maximilianstraße oder im Bereich Bachlechner- bis Ampfererstraße.