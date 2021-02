Dirigent Muti fordert rasche Öffnung von Italiens Theatern

Dirigent Riccardo Muti drängt auf die Wiedereröffnung der seit Oktober geschlossenen Theater und Opernhäuser in Italien. „Man hat immer noch nicht begriffen, dass Theater am sichersten sind. Die Leute sitzen mit Abstand und tragen eine Maske, niemand spricht, es besteht keinerlei Gefahr“, so der 79-Jährige im Interview mit der Tageszeitung „La Stampa“ (Donnerstagsausgabe).