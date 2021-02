Vignetten-Aus in Kufstein: Allianz über alle Grenzen

Kufstein, Innsbruck – Eindeutiger hätte die Abstimmung im Kufsteiner Gemeinderat am Mittwochabend nicht ausfallen können. Einstimmig schickten die Mandatare auf Antrag von Bürgermeister Martin Krumschnabel eine Resolution auf den Weg. Darin appellieren sie an alle im Parlament vertretenen Parteien, „eine Änderung des Bundesstraßen-Mautgesetzes mit einer Aufhebung der Vignettenfreiheit in Kufstein zu verhindern“.