LH Platter über Impfplan: „Jede Impfdosis wird so rasch wie möglich zugeteilt“

Innsbruck –Frage für Frage, 37 an der Zahl, ackerte Landeshauptmann Günther Platter (VP) gestern im Landtag durch. Ein Fragenkatalog, der ihm von der versammelten Opposition vorgehalten wurde. SPÖ, FPÖ, NEOS und Liste Fritz orten nämlich eine „Impfwillkür“ im Land, sprechen von anfänglichen „Show-Impfungen“ und sehen den von Schwarz-Grün im Rahmen der Neujahrsklausur Anfang Jänner fixierten Tiroler Impfplan bereits als Makulatur an, die TT berichtete.

Aktuell, so legte Platter dar, seien „alle Heimbewohner geimpft, die das auch wollten“. Das wären mit 4757 Personen also 71,6 Prozent aller Heimbewohner in Tirol. Bezüglich der Heim-Mitarbeiter läge die Impfquote indes bei 54 Prozent, also 3700 Personen. Und mittlerweile seien auch über 500 Ärzte geimpft. Noch im ersten Quartal würden zudem Rettungsdienste- und Gesundheits- und Sozialsprengelmitarbeiter den Impfstoff bekommen.