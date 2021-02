Weiss klar gegen Tiroler Isolation

Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin, Günter Weiss, hat sich klar gegen eine mögliche Isolation Tirols aufgrund der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante ausgesprochen. „Wir sind nicht auf einer Insel, wo wir über so etwas reden könnten und wo es Sinn machen würde. Wir sind mitten auf einem Kontinent, auf dem diese Mutation auch schon in vielen Ländern aufgetaucht ist“, sagte Weiss im APA-Interview.

„Bei allen Kalkulationen und Modellen ist der ‚Faktor Mensch‘ die Variable, die man wahrscheinlich am wenigsten berücksichtigt hat, die aber gleichzeitig die größte Rolle spielt“, sprach sich Weiss für einen weiteren Schritt in Richtung Normalität aus - unter Einhaltung der ohnehin verstärkten Hygienevorschriften: „Nur wenn die Menschen mittun, wird eine Modellrechnung funktionieren“. Es gehe nun in erster Linie darum, das „Infektionsmanagement, die Infektionsaufspürung und die Infektionsidentifizierung noch effizienter zu machen“.

Es müsse nun die „Umsicht regieren“ und es bestehe „kein Grund zu Panik und Kopflosigkeit“, wenngleich das Auftauchen der britischen und südafrikanischen Mutanten eine „besorgniserregende Entwicklung“ sei. In erster Linie gehe es darum, Verdachtsfälle schnell abzuklären und rasch in Quarantäne zu bringen. Hier merkte Weiss an, dass K1- und K2-Personen 50 Prozent der Neuinfektionen in Tirol ausmachen. Dies seien solche, die sich schon in Quarantäne befinden. „Das ist ein guter Wert“, so der Infektiologe.