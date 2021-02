Liverpool darf für CL-Spiel gegen Leipzig nicht einreisen

Der englische Fußball-Meister Liverpool darf für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 16. Februar bei RB Leipzig nicht nach Deutschland einreisen. Einen Sonderantrag der Sachsen für die Einreise der „Reds“ lehnte die Bundespolizei am Donnerstag ab, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Leipzig kann ein neutrales Stadion vorschlagen, welches die UEFA dann genehmigen müsste. Das könnte unter anderem Salzburg sein. Österreichs Meister ist im Europacup am 18. Februar zu Hause im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales gegen Villarreal im Einsatz, also zwei Tage nach Leipzig - Liverpool. In der Vergangenheit hatte die UEFA in einem anderen Fall bereits Budapest als neutralen Spielort genehmigt.