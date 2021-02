Französischer Premier hält weiteren Lockdown für möglich

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat mit einem neuen Lockdown gedroht, falls sich die Lage in der Corona-Pandemie verschlimmern sollte. „Die Lage bleibt beunruhigend“, sagte der Regierungschef am Donnerstag in Paris. „Wenn wir gezwungen sind, werden wir nicht zögern, unsere Verantwortung wahrzunehmen.“