EU-Beauftragter fordert von Russland Freiheit für Nawalny

Inmitten konfliktbeladener Beziehungen zwischen der EU und Russland will sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag in Moskau mit Außenminister Sergej Lawrow treffen. Es handelt sich um den ersten Besuch eines EU-Chefdiplomaten in der russischen Hauptstadt seit fast vier Jahren. Bei dem bereits länger geplanten Treffen will Borrell noch einmal die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny fordern.