Kogler will Regierung trotz Konflikten fortsetzen

Die von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Justizministerium eingesetzte „Kindeswohlkommission“ soll ausloten, welche Spielräume das Innenministerium bei Abschiebungen hat. „Die sind viel größer, als hier behauptet wird“, sagte Kogler am Donnerstag und betonte, „dass es keine zwingende rechtliche Verpflichtung für diese Unmenschlichkeit gibt“. Dass die Koalition am Konflikt um die Abschiebungen scheitert, schließt Kogler aus. Für die ÖVP ist die Kommission „in Ordnung“.

„Es gibt einen Konflikt, das ist offenkundig“, sagte Kogler am Donnerstag im Gespräch mit der APA angesichts der türkis-grünen Auseinandersetzungen der vergangenen Tage. Österreich befinde sich aber mitten in einer Pandemie, verbunden mit einer Wirtschaftskrise und der Sorge um Arbeitsplätze. Daher müsse man „Verantwortung für Österreich übernehmen“, betonte Kogler. Die Drohung des Grünen Abgeordneten Michel Reimon in Richtung ÖVP, dass die Koalition nicht wie bisher weiter gehen könne, betrifft aus Koglers Sicht eher „kommunikationstechnische Fragen“.