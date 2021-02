Kinogroßprojekt „Schächten“ wird derzeit in Wien gedreht

Roth: Dazu muss man sagen, dass der Aufwand, den wir betreiben, um uns vor Corona zu schützen, erheblich ist. Wir machen zwei Mal wöchentlich PCR-Tests für das gesamte Team. Das Set ist in verschiedene Zonen unterteilt, die sich so gut wie nicht berühren sollen, FFP2-Masken müssen verpflichtend getragen werden, wir haben Hygienebeauftragte am Set, jeden Tag wird allen Teammitgliedern bei der Ankunft am Motiv die Temperatur gemessen, Essen gibt es nur verpackt oder mit Abstandsregelung an einer Ausgabestelle, an allen Ecken und Enden stehen Desinfektionsmittel bereit, etc. Ein ungeheurer logistischer und auch finanzieller Aufwand. Natürlich ist das alles sehr erschwerend für unsere Arbeit, aber es gibt uns die Möglichkeit zu drehen und einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die österreichische Filmwirtschaft überlebt. Dafür ist es also so gut wie kein Preis, besonders wenn man in andere Bereiche des Kulturbetriebs blickt.