Thiem beginnt bei Australian Open gegen Kasachen Kukuschkin

Vorjahresfinalist Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der Tennis-Australian-Open auf den Kasachen Michail Kukuschkin. Bei der am Freitag in Melbourne vorgenommenen Auslosung wurde der Niederösterreicher als Nummer drei in die obere Rasterhälfte platziert, in jene des topgesetzten Titelverteidigers Novak Djokovic. Gegen den Serben könnte es im Halbfinale zu einer Neuauflage des Finales 2020 kommen. Dennis Novak trifft auf den Franzosen Adrian Mannarino, die Nummer 32.