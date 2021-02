„Zeit der Befreiung“: Blick in Tirols Zeitgeschichte

Imst – Am Dienstag sollte eine viel beachtete Ausstellung im Museum im Ballhaus wieder zugänglich sein. Im Sommer 2020 wurde die „Zeit der Befreiung“, die sich mit dem Kriegsende in Westtirol von Herbst 1944 bis in die unmittelbare Nachkriegszeit beschäftigt, eröffnet. Seit November dämmerte sie trotz großen vorangegangenen Interesses aufgrund der Corona-Maßnahmen in der obersten Etage des Ballhauses vor sich hin.