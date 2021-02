Gefahr durch unberechenbare Lawinen: Appell an Skifahrer in Tirol

Innsbruck — Einen flammenden Appell richtet Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes, vor allem an die Tourengeher, die entlang der Skipisten unterwegs sind und sich dort sicher fühlen: „Bitte denkt daran, dass es außerhalb der Betriebszeiten keine Beurteilung der Lawinengefahr gibt! Gilt eine Piste untertags als sicher, kann das am Abend schon wieder ganz anders sein." Wer danach oder auch abends auf der Piste ist — viele schnallen sich nach der Arbeit die Ski an —, sei auf eigene Verantwortung unterwegs.

Anlässlich der Semesterferien nehmen viele Skigebiete Bahnen wieder in Betrieb, die nach den Weihnachtsferien unter der Woche nicht geöffnet waren, darunter das Kühtai, das ab diesem Wochenende „fast wieder Vollbetrieb" hat, wie Betriebsleiter Wilhelm Mareiler sagt. Dadurch soll es auch gewährleistet sein, dass sich die Skifahrer gut im Gebiet verteilen. Das gilt auch für die Axamer Lizum, wo in den Ferien weitere Lifte in Betrieb gehen sollen. Auf der Nordkette in Innsbruck sind alle Aufstiegshilfen offen, Sebastian Larcher vom dortigen Lawinenwarndienst behält sich das Sperren einzelner Pisten vor. „Die Situation wird von Tag zu Tag neu bewertet." Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, wie die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit. „Wird es zu warm, kann es sein, dass wir exponierte Pisten sperren." (ms)