2:4! Schlusslicht Linz zog den Haien den Stecker

Das Match begann mit 15-minütiger Verspätung wegen einem Stromausfall. Deven Sideroff machte mit dem frühen 1:0 nach 38 Sekunden aber die am Freitag gleich an. Danach ging die Energie bei den Haien aber verloren, ein verdeckter Handgelenksschuss von Brian Lebler brachte das 1:1 (4.), Linz war bei einem Schussverhältnis von 16:6 im ersten Drittel der Herr im fremden Haus. Gut, dass HCI-Keeper Tom McCollum in den letzten Spielen so richtig warm gelaufen ist.