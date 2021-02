Landtag erfüllt der Stadt Innsbruck den Pensions-Wunsch

Das mag vielleicht an der Tatsache liegen, dass alle Landtagsfraktionen von dieser Änderung profitieren. Nicht direkt und auch nicht im Land. Vielmehr geht es um ihre Partei-Ableger im Innsbrucker Gemeinderat. Denn diesen Kommunalpolitikern hat der Landtag mit der einstimmig beschlossenen Gesetzesnovelle nunmehr einen lange gehegten Wunsch erfüllt, nämlich den Eintritt in die gesetzliche Pensionsversicherung. Genauer gesagt handelt es sich um einen Wiedereintritt. Im Jahre 1998 hatte man diese Tür nämlich vom Landesgesetzgeber schließen lassen. Ausgenommen davon waren lediglich Bürgermeister, Stellvertreter sowie amtsführende Stadträte. Also all jene, von denen man annehmen konnte, dass sie dieses Amt hauptberuflich ausüben. Von ihrem Polit-Bezug ist ein monatlicher Pensionsversicherungsbetrag zu leisten. Alle anderen konnten an einer freiwilligen Pensionsversicherung teilnehmen. Jedoch werden hierbei die Versicherungsmonate nicht angerechnet. Innsbrucks aktueller Bürgermeister Georg Willi (Grüne) saß bei diesem Beschluss noch im Landtag – und stimmte mit, wie er der TT bereits im Dezember bestätigte. Nun will man mit der Novelle Jugend und Frauen den Polit-Einstieg erleichtern.