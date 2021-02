400 Schüler nahmen online an Lawinenkurs teil

Innsbruck – Das Lawinenunglück vor einer Woche in Kühtai hat viele Menschen sehr betroffen gemacht, vor allem Jugendliche. Denn die Schüler des BRG in der Au in Innsbruck haben dabei ihren 16-jährigen Klassenkameraden verloren. Die Trauer ist nach wie vor groß. Dennoch zeigen sich die Jugendlichen tapfer und verantwortungsbewusst. Denn die Mitarbeiter von „snow & alpine awareness camps“ (SAAC) haben gemeinsam mit BRG-Direktorin Doris Schumacher und Lehrer Harald Hochschwarzer ein schulübergreifendes Oberstufenprojekt in Innsbruck ins Leben gerufen, das die Schüler dankend angenommen haben.