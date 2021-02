Murakamis „Erste Person Singular“: Im Leerlauf durch die Pause

Innsbruck – Der Affe, so scheint es, erlebt dieser Tage eine literarische Renaissance. T. C. Boyle lässt in seinem jüngsten Roman „Sprich mit mir“ einen Schimpansen über die Pein, die ihm von wissensdurstigen und gewinnsüchtigen Menschen angetan wird, sinnieren. Und auch bei Haruki Murakami – laut einschlägigen Wettanbietern immer mal wieder Anwärter auf den Literaturnobelpreis – spricht ein Affe über das, was ihn quält. Er begehrt Menschenweibchen – und wird von diesen abgewiesen. Weshalb er – auch Affen, selbst wenn sie Bruckners Siebte mögen, verstehen sich auf toxische Männlichkeit – ihnen ihre Namen klaut. Die Frauen können sich fortan nicht mehr daran erinnern, wie sie heißen. Dann faselt der Affe noch etwas von der Liebe als „Brennstoff, der uns am Leben hält“, und „reinen Übergriffen“ – und geht ab. Dass sich Seltsames zugetragen hat, dämmert dem Erzähler, der mit dem Primaten im Dampfbad und beim anschließenden Kaltgetränk geplaudert hat, nach und nach. Dass der in Hochkulturellem gut geschulte Affe ein Widerling erster Güte ist, kommt ihm gar nicht in den Sinn.