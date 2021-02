Wörgler Hilfsprojekt: Wo Hilfe keine Grenzen kennt

Die zentrale Herausforderung im letzten Jahr war die weitere Versorgung der kleinen Mary aus Ghana. Die schweren Verbrennungen, die das Mädchen bei einem Feuerunfall vor fünf Jahren erlitten hatte, müssen nach wie vor medizinisch behandelt werden. Dazu wandte sich Elisabeth Cerwenka aufgrund einer Empfehlung an den plastischen Chirurgen Christoph Papp in Salzburg. Mitte Februar reiste Mary mit Mutter Abigail sowie Begleiter und Dolmetscher Samuel Kye Pichler wieder aus Ghana an und wurde schließlich zweimal operiert – die narbigen Verhärtungen im Bereich des Unterbauches wurden durch gesundes Hautgewebe ersetzt. Mit Erfolg: „Mary hat keine Schmerzen, sie kann sich völlig frei bewegen und braucht auch in Zukunft keine Kompressionshosen mehr zu tragen“, freut sich Cerwenka.