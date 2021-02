Projekttag der HAK Lienz: „Junge Leute wollen Dinge umsetzen“

„Unsere Schule setzt schon einige Jahre lang einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit“, berichtet Hippacher. „Spannend war zu beobachten, wie begeistert die Schüler in diesem Online-Jam Ideen dazu gesammelt haben. Aus dem Verfassen ihrer Abschluss­arbeiten sollen nicht nur die Schüler selbst ihre Lehren ziehen – noch mehr wünschen wir uns dadurch Impulse für unsere Lebenswelt“, meint die Pädagogin. „Schule, Familie, Freunde, Vereine, Gemeinden – wo und wie können wir Nachhaltigkeit konkret umsetzen?“ Im eigenen Schulhaus könnte man auf Plastik vielfach verzichten, meinten die Schüler etwa. Einsparungspotenzial sehen sie auch bei der Beleuchtung. In einem Monat sollen die Schüler ihre Arbeitsthemen vorlegen.

„Die jungen Leute wollen Dinge umsetzen, nicht nur ankündigen oder besprechen“, sagt Hippacher. Am Projekttag seien demnach schon etliche Vorschläge gemacht worden. Das Besondere an einer solchen „Jam“-Veranstaltung sei, dass die Schüler sich mit Experten austauschen könnten, aber ganz ohne den Zwang, dass dabei etwas Konkretes herauskommen muss. „Es geht auch darum, miteinander Spaß zu haben, etwas spielerisch zu entwickeln. Obwohl wir so viele Teilnehmer waren und nach acht Stunden die Anstrengung spürten, war der Tag ein voller Erfolg“, berichtet die Organisatorin. Das Beispiel könnte in Tirol Schule machen. Andere Bildungseinrichtungen möchten bald ähnliche Online-Konferenzen veranstalten.