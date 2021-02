Anna Netrebko singt live in der Spanischen Hofreitschule

Anna Netrebko ist am Samstag im Rahmen der Reihe „Met Stars Live in Concert“ der New Yorker Metropolitan Opera im Konzert zu erleben. Der Aufritt des Opernstars wird um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit als Livestream aus der Spanischen Hofreitschule in Wien übertragen und bleibt danach 14 Tage lang abrufbar.