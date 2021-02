„Amerika ist zurück“: Biden leitet neue US-Außenpolitik ein

Der neue US-Präsident Joe Biden bricht mit der Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump und setzt wieder auf internationale Zusammenarbeit statt nationale Alleingänge. „Amerika ist zurück. Die Diplomatie ist zurück“, sagte Biden in seiner ersten außenpolitischen Rede seit dem Amtsantritt. Globale Herausforderungen wie Corona, Klimawandel und den Kampf gegen die Verbreitung von Atomwaffen könnten Staaten nur gemeinsam angehen.

Er wolle die Beziehungen zu den engsten Verbündeten nach „Jahren der Vernachlässigung“ wiederbeleben. Für Deutschland, das von Trump vier Jahre lang nicht wie ein Partner, sondern wie ein Gegner behandelt wurde, hatte Biden gleich eine gute Nachricht parat: Der von seinem Vorgänger geplante Abzug von 12.000 US-Soldaten aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird auf Eis gelegt. Die deutsche Regierung begrüßte das. Die Stationierung amerikanischer Truppen in Deutschland diene der europäischen und der transatlantischen Sicherheit und sei damit in beiderseitigem Interesse, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. „Das ist ein Teil der transatlantischen gelebten Freundschaft.“

Biden will nun die Truppenstationierungen weltweit überprüfen. Das bedeutet, dass ein Abzug von US-Soldaten aus Deutschland noch nicht ganz vom Tisch ist. In dem von Trump geplanten Umfang wird er aber sehr wahrscheinlich nicht erfolgen.

Der US-Präsident fand allerdings deutliche Wort in Richtung Moskau. Unter seiner Führung werde die Regierung in Washington angesichts der Menschenrechtsverletzungen und des aggressiven Handelns Russlands nicht „kuschen“, sagte er. Er werde auch nicht zögern, die „Kosten“ für Russlands Handeln zu erhöhen - eine kaum versteckte Drohung mit neuen Sanktionen.

Die russische Regierung reagierte prompt. Bidens Rede sei von einer „sehr aggressiven und nicht konstruktiven Rhetorik“ geprägt gewesen, hieß es aus dem Kreml. Trotz „sehr vieler Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlicher Ansätze in Schlüsselfragen“ hoffe Moskau aber, dass es „eine Grundlage für Gespräche“ geben werde.

Biden betonte, Diplomatie, starke Bündnisse und der Einsatz für Menschenrechte und Demokratie in der ganzen Welt seien auch im „ureigenen Interesse“ Amerikas. „Wir investieren nicht nur in Diplomatie, weil es richtig ist, das für die Welt zu tun. Wir tun es, um in Frieden, Sicherheit und Wohlstand zu leben“, sagte Biden.