Corona-Schnelltests zukünftig kostenlos in Apotheken

Ab kommendem Montag wird es in ersten „Pilot-Apotheken“ Gratis-Antigenschnelltests auf SARS-CoV-2 geben. Das kündigte die Präsidentin der Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr, am Freitag an. Die Liste der teilnehmenden Apotheken - das Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden - ist ab kommendem Montag auf der Website der Apothekerkammer abrufbar. Wie Mursch-Edlmayr ausführte, bieten derzeit 20 Prozent der Apotheken Schnelltests an, die bisher zu bezahlen waren.