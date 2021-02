Griss-Kommission wird von ÖVP gelassen gesehen

Die Grünen haben mit der Einsetzung einer Kommission unter Irmgard Griss den Ausweg aus dem koalitionären Asyl-Streit gesucht. Die ÖVP kann sichtlich damit leben, sieht aber weiterhin keinen Änderungsbedarf in diesem Bereich. Spannend wird wohl vor allem sein, ob die frühere OGH-Präsidentin und NEOS-Abgeordnete Fall-Akten aus dem Innenministerium bekommt.

Griss selbst, deren Kommission im grün-geführten Justizressort angesiedelt ist, war am Donnerstag in der „ZiB2“ zuversichtlich, die Informationen aus der Erst-Instanz, dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zu erhalten: „Davon gehe ich aus, weil das ist ja die Grundlage auch für die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und das bracht man natürlich, um das beurteilen zu können.“ Im Innenressort wollte man dies auf APA-Anfrage noch nicht kommentieren, da ja im Zusammenhang mit der erst gestern angekündigten Kommission noch vieles unklar ist.

An sich kann die ÖVP offenbar ganz gut mit dem Gremium leben. „Die Einsetzung dieser Kommission ist für uns in Ordnung“, meinte Klubchef August Wöginger am Freitag im ORF-Radio. Es sei auch üblich, dass hier Personen hinzugezogen würden, die beratend tätig seien. Gleichzeitig machte Wöginger aber klar, dass allzu große Konzessionen seitens der Volkspartei nicht zu erwarten sind: „Die Basis für uns als Volkspartei ist weiterhin das Regierungsprogramm.“ Ansonsten warte man einmal die Ergebnisse der Kommission ab.