Österreichweit 1.388 Neuinfektionen und 37 weitere Tote

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 1.388 Neuinfektionen und 37 weitere Tote mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit gab es seit Beginn der Pandemie fast 8.000 Verstorbene in Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Bestätigt waren bisher 7.973 Todesfälle, geht aus den Freitagszahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor (Stand 9.30 Uhr). 1.614 Infizierte befanden sich in Spitälern, 24 weniger als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten stieg indes um acht auf 306.