Biennale von Venedig ehrt Regisseur Krzysztof Warlikowski

Der polnische Theaterregisseur Krzysztof Warlikowski, im Vorjahr unter anderem verantwortlich für die „Elektra“ der Salzburger Festspiele, wird in der Theatersparte der Biennale in Venedig 2021 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt. Das teilte die Festivalleitung am Freitag in der Lagunenstadt mit. Der 1962 in Stettin geborene Warlikowski sei eine der prägenden Persönlichkeiten des postkommunistischen Theaters in seiner Heimat, hieß es zur Begründung.