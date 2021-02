Kurz warnt Von der Leyen vor Impfstoff-Lieferproblemen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor etwaigen Lieferproblemen von Coronavirus-Impfstoffen gewarnt. Der Impfstoff des Pharmaunternehmens Johnson & Johnson etwa müsse offenbar zum „Befüllen und Fertigstellen in die USA verschickt werden“, heißt es in einem der APA am Freitag vorliegenden Brief. Sollte dies ein mögliches Problem darstellen, müsse jetzt eine Lösung gefunden werden, um die europäische Versorgung zu sichern.