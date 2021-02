Deutsche schalten bei ATP Cup Titelverteidiger Serbien aus

Titelverteidiger Serbien ist am Freitag beim Tennis-ATP-Cup in Melbourne ausgeschieden. Novak Djokovic und Co. unterlagen in Gruppe A Deutschland 1:2, wobei Djokovic Serbiens Punkt mit einem Dreisatzsieg gegen Alexander Zverev geholt hat. Der US-Open-Finalist revanchierte sich im Doppel an der Seite von Jan-Lennard Struff mit einem Dreisatzerfolg gegen Djokovic und Nikola Cacic. Struff hatte sich zum Auftakt gegen Dusan Lajovic ebenso über drei Sätze durchgesetzt.