Abfällige Bemerkung von Tokios OK-Chef weiter Gesprächsthema

Der 83-jährige Yoshiro Mori, Chef des Olympischen Organisationskomitees in Japan, hat sich am Freitag bei Tokios Gouverneurin Yuriko Koike für seine am Vortag getätigten abfälligen Kommentare über Frauen entschuldigt. Der frühere Regierungschef hatte in einer Online-Vorstandskonferenz des Tokio-Organisationskomitees gesagt, Frauen würden in Sitzungen zu viel reden. Diese Aussage zog vor allem auf Social-Media-Kanälen einen Sturm der Entrüstung nach sich.