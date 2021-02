Paris-Sieg vor Heim-WM - Mayer in Garmisch-Abfahrt Dritter

Das will freilich auch Mayer, den die drei Hundertstel auf Feuz freilich auch im Hinblick auf die Abfahrtskugel schon etwas schmerzten. Er hat als Zweiter nun 48 Zähler Rückstand. „Es läuft gut für mich, es fehlt leider ein bissl für ganz vorne, ich hoffe, dass auf die nächste Woche hin noch was drinnen ist.“ Da steht am Sonntag die WM-Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo auf dem Programm, vorher wird er aber noch Super-G und Kombination bestreiten, dafür hat er auch Slalom-Training bereits in den Beinen. Auf den Pistenzustand für den Super-G am Samstag in Garmisch (11.30 Uhr/live ORF 1) ist er schon gespannt.