Kurz sieht Koalition trotz Krach auf Kurs

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist trotz des jüngsten Koalitionskrachs um die Abschiebungen von drei Schülerinnen und deren Familien guter Dinge, dass Türkis-Grün die gesamte Legislaturperiode halten wird. „Ich bin sehr optimistisch, dass ÖVP und Grüne bis zum Herbst 2024 in der Regierung weiter gut zusammenarbeiten werden“, sagte Kurz zur „Welt am Sonntag“. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) steht ebenfalls zur Koalition, legte aber in seiner Kritik am Innenminister nach.

„Entscheidungen über das Recht auf Asyl werden in Österreich von Gerichten getroffen, und als glühender Verfechter des Rechtsstaats ist es für mich selbstverständlich, höchstrichterliche Entscheidungen zu akzeptieren“, meinte Kurz zu den heftig diskutierten Abschiebungen nach Georgien und Armenien. „Man hat als Staatsbürger und Politiker das Recht, eine Gerichtsentscheidung persönlich als falsch zu empfinden. Aber wichtig ist, dass man sie respektiert“, forderte der Kanzler. Was die Zukunft der Koalition angeht, ist Kurz optimistisch: „Es gibt noch sehr viel zu tun. Wir müssen gemeinsam die schwerste Pandemie seit 100 Jahren bewältigen und durch den Fokus auf Innovation und Ökologie schnell wieder zur wirtschaftlichen Stärke zurückfinden.“

Kogler zeigte sich in Interviews mit der „Kleinen Zeitung“, dem „Standard“ und den „Salzburger Nachrichten“ am Samstag ebenfalls „sehr zuversichtlich“, dass die Koalition die volle Legislaturperiode hält. Gleichzeitig sprach der Grünen-Chef aber nach wie vor von einem „offenen Konflikt“ in der Abschiebungsfrage und ließ es sich auch nicht nehmen, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erneut scharf zu kritisieren. So warf Kogler Nehammer falsche Behauptungen und Ablenkungsmanöver von „Schwierigkeiten“ im Innenressort vor. Er erwarte sich, „dass die Menschenrechte eingehalten werden, das ist doch völlig klar. Und klar ist auch, dass es da Grenzüberschreitungen gibt“, sagte Kogler.

„Ich würde mir mehr Herz und Hirn erwarten, speziell vom Innenminister“, meinte der Vizekanzler außerdem. „Selbstverständlich“ sei das Vertrauen in Nehammer „geschrumpft“, weil dieser „ja Dinge behauptet hat, die nicht zutreffen“.