Das Burgtheater feiert Thomas Bernhard zum 90er

Am Dienstag (9. Februar) hätte der 1989 verstorbene Thomas Bernhard 90. Geburtstag gefeiert. Und viele Kulturinstitutionen ehren den Literaten und Theatermacher - so auch seine Stammbühne, das Burgtheater. Ursprünglich war geplant, dem Autor mit einer Neuinszenierung seiner „Jagdgesellschaft“ in der Regie von Lucia Bihler im Akademietheater die Ehre zu erweisen - was einstweilen Corona zum Opfer fiel. Immerhin Probenausschnitte gibt es nun - und einen Onlinelesereigen.