Salzburger „Heldenplatz“-Neuinszenierung nun online

Der Schauspieler Zirner gestattet sich ab und zu ein paar kleine Details: Im letzten Akt verbrennt er sich ein paar Mal an der offenbar heißen Zentralheizung. Und auch sonst wirkt er beim Familienessen, mit grauen Haarlöckchen und schwarzem Pullover über weißem Hemdkragen so verloren wie weiland Thomas Bernhard beim „Heldenplatz“-Schlussapplaus, wie ein an sich wie an den Umständen Leidender: Seht her, ich kann nun mal nicht anders! So geht es auch Elisabeth Rath. Sie, die in der Uraufführung die Olga spielte, hat als Witwe Schuster einen herrischen, fast dämonischen Schlussauftritt. Der Fluch der Vergangenheit, der bereits ihren Mann in den Tod getrieben hat, holt auch sie ein. Die ohrenbetäubenden „Sieg Heil“ und „Wir wollen unsern Führer seh‘n“-Rufe, die sie heimsuchen, hört nur sie. Hellhörig oder wahnsinnig? Die Frage bleibt wie vor über 32 Jahren unbeantwortet. Aber sie bleibt weiter aktuell.