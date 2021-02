Kuba lockert Staatswirtschaft - Mehr private Unternehmer

In Kuba hat die kommunistische Regierung vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Lage eine Öffnung der Staatswirtschaft für private Geschäfte angekündigt. In fast allen Bereichen sollen Kleinunternehmer und Selbstständige zugelassen werden, berichtete der staatliche Rundfunk am Samstag. Die Liste der bisher für den privaten Sektor zugelassenen 127 Aktivitäten würden auf über 2000 ausgeweitet, sagte dem Bericht zufolge Arbeitsministerin Marta Elena Feito.