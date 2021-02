SPD-Führung rüstet sich für Wahljahr 2021

Der Vorstand der deutschen Sozialdemokraten bereitet sich auf einer am Sonntag beginnenden Klausurtagung auf das Superwahljahr 2021 vor. Im Zentrum steht die Arbeit am Wahlprogramm. Kanzlerkandidat Olaf Scholz will dabei nach Parteiangaben am Sonntag „die Zukunftsmissionen für unser Land“ vorstellen. Um 14.00 Uhr gibt Scholz mit den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Fraktionschef Rolf Mützenich und Generalsekretär Lars Klingbeil ein Statement ab.