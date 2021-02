Lockdown in Israel gelockert

Israel hat am Sonntag trotz anhaltend hoher Infektionszahlen mit Lockerungen seines dritten Corona-Lockdowns begonnen. Beschäftigte, die keinen Kontakt zu Kunden haben, dürfen an ihre Arbeitsplätze zurück. Besuche im privaten Kreis sind wieder erlaubt, ebenso wie Outdoor-Ausflüge und Übernachtungen von Kernfamilien in Ferienwohnungen. Kindergärten und Schulen werden von Dienstag an eingeschränkt wieder geöffnet. Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv bleibt zu.