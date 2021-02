VP-Tourismussprecher Mario Gerber steht im Kreuzfeuer

Keine Zeit zum Relaxen: Der Tourismus in Tirol liegt darnieder. Doch wie das System wieder hochfahren? Daran scheiden sich die Geister.

Innsbruck – Feinjustierungen ja, aber kein Rütteln am „Erfolgsfundament Tourismus“. Das hat VP-Tourismussprecher und Kammer-Spartenobmann Mario Gerber im TT-Gespräch gegenüber dem Koalitionspartner Grüne klargestellt. Wie berichtet, ist Gerber felsenfest davon überzeugt, dass die Forderung nach einem „sanften Tourismus“ das wirtschaftliche Zugpferd Tirols nicht aus der Krise holen werde.

Der Aufschrei nach Gerbers Ansage ist groß. Als „kurzsichtig und verantwortungslos“ bezeichnete der WWF die Positionen des schwarzen Landtagsabgeordneten und Kammerfunktionärs. „Anstatt einer rücksichtslosen Rekordjagd braucht es eine nachhaltige Tourismusstrategie, die wirtschaftliche Interessen mit den ökologischen und sozialen Anforderungen in Einklang bringt“, fordert WWF-Alpen-Expertin Elisabeth Sötz in einer Aussendung. Wenn, dann könne es nur einen „naturverträglichen Neustart“ geben. Und der WWF lässt einmal mehr keinen Zweifel daran, dass dies nur durch einen Stopp von Skigebiets-Neuerschließungen sowie einen Gletscherschutz ohne Ausnahmen gelingen werde. Zudem würde ein „vielfältigeres Angebot auch das wirtschaftliche Risiko minimieren“, so Sötz.