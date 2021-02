Hörl in Klingenthal Halbzeit-Achter - Eisenbichler voran

Der Salzburger Jan Hörl ist beim zweiten Skisprung-Weltcup in Klingenthal nach dem ersten Durchgang als Achter bester Österreicher. Der 22-Jährige überzeugte mit einem 138,5-m-Sprung. Philipp Aschenwald klassierte sich auf Rang 14., Stefan Kraft als 17. Am Vortag war Aschenwald als 16. bester ÖSV-Athlet gewesen. Daniel Huber (28.) und Manuel Fettner (29.) schafften es gerade noch in die Entscheidung, nicht aber Michael Hayböck (32.) und Thomas Lackner (34.).