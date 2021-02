Mittlerweile 200 Vermisste nach Gletscherbruch in Nordindien

Nach dem Abbruch eines Gletschers im indischen Himalaya-Gebirge sind offenbar viele Menschen von einer riesigen Flutwelle mitgerissen worden. Es würden etwa 200 Menschen vermisst, erklärte am Sonntag Polizeichef Ashok Kumar im nördlichen Bundesstaat Uttarakhand. Drei Opfer seien tot geborgen worden. Das Wasser des über die Ufer getretenen Dhauliganga-Flusses habe auf seinem Weg durch das Flusstal Brücken und Straßen mitgerissen.

Zwei Kraftwerke wurden unter den Fluten und Gesteinsmassen begraben. „Wir haben mindestens drei Leichen im Flussbett gefunden“, sagte der Polizeichef. Riesige Gesteinsbrocken seien von einem Berghang hinunter in den Dhauliganga-Fluss gefallen. Der Nebenfluss des Ganges sei daraufhin über seine Ufer getreten.

Zahlreiche Dörfer in der betroffenen Region wurden evakuiert, die Suche nach Vermissten war am Sonntag im vollen Gange. Bei den meisten Vermissten handelte es sich den Angaben zufolge um Arbeiter in zwei Kraftwerken, die von der Flutwelle getroffen und unter Gesteinsbrocken begraben wurden.