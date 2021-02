Ibrahimovic knackt 500-Tore-Marke - Milan zurück an Spitze

Altstar Zlatan Ibrahimovic ist in der italienischen Meisterschaft weiter bestens in Schuss. Der 39-jährige Schwede brachte AC Milan am Sonntag beim 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Crotone in der 30. Minute mit 1:0 in Führung, es war sein 500. Pflichtspieltor im Clubfußball. Der Schwede legte das 2:0 nach (67.), ehe Ante Rebic ebenfalls einen Doppelpack (69., 71.) erzielte. Milan löste damit den Stadtrivalen Inter Mailand (2:0 am Freitag in Florenz) wieder auf Platz eins ab.