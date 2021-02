LASK durch 5:3 n.V. über A. Klagenfurt im Cup-Semifinale

Der LASK hat am Sonntag den Einzug ins Semifinale des österreichischen Fußball-Cups geschafft. Die Linzer gewannen in Pasching gegen den Zweitligisten Austria Klagenfurt mit viel Mühe 5:3 nach Verlängerung und treffen nun im Halbfinale am 2. oder 3. März auswärts auf den WAC. Die Tore gingen auf das Konto von Johannes Eggestein (68., 101.), Husein Balic (70., 98.) und Marvin Potzmann (111.) beziehungsweise Markus Rusek (5.), Benjamin Hadzic (92.) und Florian Jaritz (108.).