Alpine Ski-WM in Cortina beginnt mit Damen-Kombination

Mit der Kombination der Damen werden am Montag die 46. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d‘Ampezzo sportlich eröffnet. Der Österreichische Skiverband schickt Franziska Gritsch, Ramona Siebenhofer, Katharina Huber und Ariane Rädler in die Entscheidung (Slalom/11.00, Super-G/14.30, live ORF 1). Die WM wird wegen der Corona-Pandemie unter erhöhten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durchgeführt, Zuschauer sind nicht zugelassen.