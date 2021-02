Arauz und Lasso in Stichwahl um Präsidentenamt in Ecuador

Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador hat der rechtskonservative Ex-Banker Guillermo Lasso Prognosen zufolge die meisten Stimmen geholt. Er verfehlte am Sonntag aber die absolute Mehrheit und muss nun am 11. April in einer Stichwahl gegen den linksgerichteten Kandidaten Andres Arauz antreten, wie aus zwei Nachwahlbefragungen hervorging. Demnach holte Lasso zwischen 34,9 und 36,2 Prozent der Stimmen, während der Wirtschaftswissenschafter Arauz auf rund 21 Prozent kam.