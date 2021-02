Aktivisten in Myanmar rufen zum Generalstreik auf

Myanmar hat sich am Montag auf neue Proteste gegen den Militärputsch vorbereitet. Gleichzeitig riefen prominente Aktivisten zu einem landesweiten Generalstreik auf. Am Wochenende hatten zehntausende Demonstranten gegen die Militärs protestiert und die Freilassung der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert.

Das Militär in Myanmar hatte sich in der Nacht auf den 8. Februar zurück an die Macht geputscht. Die seit 2016 als faktische Regierungschefin amtierende Suu Kyi wurde knapp drei Monate nach ihrem klaren Wahlsieg zusammen mit zahlreichen anderen Politikern festgesetzt und soll sich im Hausarrest befinden.