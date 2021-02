Kriechmayr, Mayer, Walder und Franz bestreiten WM-Super-G

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) schickt Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Christian Walder und Max Franz in die erste Herren-Entscheidung bei der Ski-WM in Cortina. Dieses Quartett bestreitet am Dienstag (13.00 Uhr/live ORF 1) den Super-G. Der Oberösterreicher Kriechmayr geht als Favorit ins Rennen, hat er doch die beiden jüngsten Weltcup-Rennen in dieser Disziplin gewonnen. Seine Kollegen, alle aus Kärnten, können jeweils zumindest ein Top-sechs-Resultat vorweisen.