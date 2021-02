Thomas Bernhard als Comic: Gezeichnete Prosa, ratternde Ausweglosigkeit

Auf eine Neuerscheinung muss man allerdings noch etwas warten. Erst im Herbst soll Lukas Kummers Comic-Adaption von Bernhards autobiografischer Erzählung „Der Atem“ erscheinen. Es ist der dritte Bernhard-Band des 1988 in Innsbruck geborenen und in Matrei am Brenner aufgewachsenen Zeichners. Er folgt auf „Die Ursache“ (2018) und „Der Keller“ (2019). Zwei weitere Bände – „Die Kälte“ und „Ein Kind“ – sind in Planung.