Museumsluft ist gut für die Seele

Sind doch die 21 Zeichnungen Piazzettas, dem neben Tiepolo wichtigsten venezianischen Meister des Barock, die Ralf Bormann ins museale Grafikkabinett gehängt hat, grafische Delikatessen vom Feinsten. Männliche wie weiblich­e Charakterköpfe, die praktisch identisch in Piazzettas in opulenter barocker Manier gemalten Gemälden auftauchen, etwa bei der in den Uffizien hängenden „Susanna im Bad­e“. Piazzettas Frau, Tochter und Sohn sind dem mit schwarzen Kreiden Zeichnenden Modell gestanden, aber auch seinen eigenen Kopf „leiht“ er so manchen seiner Heiligen und Helden.