Pädophilenring in Münster: Tiroler in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck – Der Pädophilenring von Münster in Nordrhein-Westfalen sorgt seit Frühsommer 2020 nicht nur in Deutschland für Entsetzen. Auch in Innsbruck müssen sich Gericht und Staatsanwaltschaft seit Herbst mit dem erschütternden Fall beschäftigen. Denn einer der mittlerweile 26 ausgeforschten Verdächtigen ist ein Tiroler aus dem Bezirk Innsbruck-Land. Am 12. März wird das Innsbrucker Landesgericht zum Nebenschauplatz des deutschen Missbrauchsskandals – der Einheimische muss dann auf der Anklagebank Platz nehmen.