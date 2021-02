Tiergarten Schönbrunn öffnete nach Lockdown

Der Tiergarten Schönbrunn hat am Montag nach dem Lockdown wiedereröffnet. Nunmehr kann ein Großteil der Tierhäuser besucht werden. Dazu gehört auch das historische Affenhaus - inklusive Nachwuchs. Hier wurde am 2. November ein Bärenstummelaffe geboren. Bei dieser stark gefährdeten Tierart ist jede Nachzucht ein besonders freudiges Ereignis. Allerdings verstarb zwei Wochen nach der Geburt die Mutter des Jungtieres, Kwaku, an einer akuten bakteriellen Infektion.